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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الزمالك توجه الشكر لسفير مصر في تنزانيا

صدى البلد

وجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا شريف إسماعيل للاهتمام الكبير ببعثة فريق الكره وتوفير كافة الإمكانيات للبعثة منذ تواجدها في دار السلام.

 

وأجرى أيمن شعراوي عضو اللجنة ومدير النشاط الرياضي اتصالا هاتفيا  ظهر اليوم بالبعثة اطمأن خلاله على كافة الأمور قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي غدا في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية المقرر على ملعب عزام مشيرا إلى أن لاعبي الفريق قادرون على تحمل المسؤولية متمنيا لهم أداء مباراة قوية والعودة بالفوز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر غدا  السبت على ملعب عزام في تنزانيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

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