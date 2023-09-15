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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السفير المصري بتنزانيا يؤكد ثقته فى فوز الزمالك على بطل جيبوتى

شريف إسماعيل سفير
شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا

أعرب شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا عن سعادته بتواجد فريق الزمالك في دار السلام حاليا  استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و أكد السفير المصري أن تواجد الزمالك أمر يسعد جميع أفراد الجالية هنا في تنزانيا بجانب فريق مودرن فيوتشر الممثل الثاني لمصر في البطولة.

وشدد على ثقته في قدرة  فريق الزمالك على تخطي مباراة أرتا سولار والفوز في اللقاء ، مؤكدا أنه و جميع أفراد البعثة سيتواجدون خلال المباراة غدا .

و أضاف أن عدد كبير من أفراد الجالية المصرية في تنزانيا ستحضر  غدا المباراة، وتم تنسيق وترتيب هذا الأمر.

و أختتم السفير المصري تصريحاته مشيرا إلى أن السفارة المصرية ستكون على تواصل دائم ومباشر مع بعثة الزمالك طوال تواجدها في تنزانيا لإزالة أي عراقيل ولتوفير كل سبل الراحة لكل أفراد البعثة .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر غدا  السبت على ملعب عزام في تنزانيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

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