بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس"، موقفها النهائي من إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساء على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في كأس السوبر الإفريقي.

وأدرجت الشبكة القطرية مباراة الأهلي واتحاد العاصمة ضمن جدول البث، إذ تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بتعليق عصام الشوالي.

كنت شبكة “بي بي سي” البريطانية، أكدت أن كاف قرر إلغاء تعاقده مع شبكة “بي إن سبورتس”، بسبب عدم التزام الشبكة القطرية ببنود التعاقد.

ويمتد تعاقد شبكة بي إن سبورتس مع الكاف لبث المباريات الإفريقي حتى عام 2029.

ويدخل نادي الأهلي المواجهة في ثوب المرشح، حيث سيخوض المباراة الحادية عشرة في المنافسة، بعد أن توج سابقا، بـ 8 ألقاب، وخسر اثنين، مما جعله النادي أكثر تتويجا في المنافسة.