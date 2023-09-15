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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة السوبر الأفريقي.. ماهر همام يتغزل فى جماهير الأهلي

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي

يخوض الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا، تحديا جديدا مساء اليوم الجمعة عندما يواجه اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك "انت رايح فين أنا رايح للأهلى .. انسى الهموم 🦅الاهلي يقدر السوبر يااهلي"

وكان الأهلي توج في يونيو الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في النهائي بـ3 أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى في تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.

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