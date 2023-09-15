مدحت عبد الهادي: درسنا بطل جيبوتي جيدا ونثق في لاعبي الزمالك للفوز

أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي غدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون قوية، وشدد على ثقته في اللاعبين.

وأضاف عبد الهادي أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قام بدراسة الفريق الجيبوتي بشكل كامل من جميع النواحي، وتم الوقوف على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافس .

وفيما يخص إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي، قال المدرب العام إن الفريق استعد جيدا لهذا الأمر من خلال خوض مران في مصر على نفس نوعية الملعب، بالإضافة إلى تدريب اليوم الذي شهد تقديم اللاعبين لأداء طيب، واطمأن خلاله الجهاز الفني على قدرة اللاعبين وانسجامهم مع هذا الأمر.

واختتم مدحت عبد الهادي تصريحاته مشددا على أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لديه الثقة الكاملة في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز في اللقاء، لقطع خطوة كبيرة في هذا الدور من بطولة كأس الكونفدرالية.

اجتماع فني

عُقد صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك و أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها غدا السبت في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه البديل باللون الأزرق" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه اللون الأخضر الفاتح.

وفي نفس الوقت تم الاتفاق خلال الاجتماع على حصول الزمالك على عدد من الدعوات لحضور الجالية المصرية المتواجدة في تنزانيا لمؤازرة الفريق في المباراة.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك العميد أحمد حسني المدير الإداري للفريق و مصطفى ميلا مسؤول المهمات .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر غدا السبت على ملعب عزام في تنزانيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.