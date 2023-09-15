عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدحت عبد الهادي: درسنا بطل جيبوتي جيدا ونثق في لاعبي الزمالك للفوز

صدى البلد

أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي غدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون قوية، وشدد على ثقته في اللاعبين.

 

وأضاف عبد الهادي أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قام بدراسة الفريق الجيبوتي بشكل كامل من جميع النواحي، وتم الوقوف على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافس .

وفيما يخص إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي، قال المدرب العام إن  الفريق استعد جيدا لهذا الأمر من  خلال خوض مران في مصر على نفس نوعية الملعب، بالإضافة إلى تدريب اليوم الذي شهد تقديم اللاعبين لأداء طيب، واطمأن خلاله  الجهاز  الفني على قدرة اللاعبين وانسجامهم مع هذا الأمر.

 

واختتم مدحت عبد الهادي تصريحاته مشددا على أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لديه الثقة الكاملة  في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز  في اللقاء، لقطع  خطوة كبيرة  في هذا الدور من بطولة كأس الكونفدرالية.

اجتماع فني 

عُقد صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك و أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها غدا السبت في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه البديل باللون الأزرق" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه اللون الأخضر الفاتح.

 

وفي نفس الوقت تم الاتفاق خلال الاجتماع على حصول الزمالك على عدد من الدعوات لحضور الجالية المصرية المتواجدة في تنزانيا لمؤازرة الفريق في المباراة.

 

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك العميد أحمد حسني المدير الإداري للفريق و مصطفى ميلا مسؤول المهمات .

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر غدا  السبت على ملعب عزام في تنزانيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

أرتا سولار الجيبوتي الزمالك مدحت عبد الهادي كارلوس أوسوريو الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

قدوم عاصفة جديدة .. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

عاش طفولة بائسة| ميكالي يدافع عن الأهلي.. ويكشف بداياته بالبرازيل.. وهذه سر شعبية "صلاح"

ترشيحاتنا

أول رد من بكين على تقارير اختفاء وزير الدفاع الصيني

بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

عبدالغفار: 100 يوم صحة قدمت 31 مليون و238 ألف خدمة مجانية خلال82 يوما

بعد انهيار عمارة مجاورة | بدء هدم عقار كرموز المائل .. صور

دعاء يوم الجمعة للمهموم .. كلمات نصحنا بها سيدنا النبي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على الريق؟.. هل يؤدي لكارثة صحية

6 وصفات لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طبيعي

ماذا يحدث لجسمك بعد الطلاق ؟

فيديو

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

ملوش علاج .. فيروس خطير يعاود الظهور من جديد.. ماذا يحدث ؟

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ