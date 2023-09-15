مع فصل الخريف .. مشروبات فعالة في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية

يعاني مرضى الجيوب الانفية في هذا الوقت من العام من زيادة الأعراض، وتفاقمها بشكل كبير، مما يتسبب لهم بالكثير من الضيق، وبالرغم من إستخدام الأدوية، إلا أنها لن تعطي مفعول كامل في القضاء على الاعراض.

مشروبات تساعد في علاج مشاكل الجيوب الأتفية

وقال الدكتور معتز القيعي اخصائي التغذية الرياضية، أنه مع حلول فصل الربيع تزداد مشاكل الجيوب الانفية لدى المرضى الذين يعانون من الحساسية، وهو ما يجعلهن يشعرون بالضيق والإرهاق بسبب ظهور الأعراض.



وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد الإخباري، أن الشاي الأخصر من اهم المشروبات العشبيه، وألتي تساعد على تقوية الجهاز المناعي والتنفسي.

وافاد القيعي، أن مريض الجيوب الانفيه، يجب أن يشرب علي الأقل علي 8 أكواب مياه يوميا، وذلك مع إستخدام بخاخ ماء البحر لعلاج إنسداد الأنف.

مشروبات تساعد في علاج مشاكل الجيوب الأتفية

واشار القيعي، أنه يجب على مريض الجيوب الأنفية وضع ملعقة صغيرة من خل تفاح علي طبق السلاطه أو يقوم بشربها على كوب من الماء، مع الحرص على عدم ملامسه الاسنان.

ومن المشروبات الطبيعية الأخري التي تخفف من أعراض الجيوب الأنفيه، فقد أفاد القيعي، أن الينسون والكاموميل والنعناع، وذلك لما له قدرة على دعم الجهاز التنفسي بشكل ملحوظ.