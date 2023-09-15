برنامج أحلام مواطن يستعرض جهود مؤسسة سقيا الماء

استعرض برنامج "أحلام مواطن"، جهود مؤسسة سقيا الماء" لتوفير المياه للمحتاجين.

وقال الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي، خلال البرنامج المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم هانى عبد الرحيم، أن الله عز وجل يقول فى كتابه الكريم "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".صدق الله العظيم.

مؤسسة سقيا الخير

وأوضح الشيخ أحمد المالكى، أن مؤسسة سقيا الخير، تقدم المشاريع الخيرية، مثل حفر الآبار ووصلات المياه،ووقف النخيل لافتا إلى أن تكلفة وصلة المياه 2500 جنيه.