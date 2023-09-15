تنظيم معارض لمنتجات الشباب الحرفية والبيئية في الوادي الجديد

أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه تمت إقامة عدد من معارض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمراكز شباب “بلاط، والقصر” في مركز الداخلة، ومركز شباب “قرية بغداد” في مركز باريس.

وقال شوقي، في بيان، إن إقامة المعارض؛ يأتي بهدف دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

وأضاف أن المعارض تهدف إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

وأشار شوقي إلى أنه يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب، بدعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد