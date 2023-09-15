عاطف الدباح: تطوير المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون تكلف 4 مليارات جنيه

‏قال الأستاذ عاطف الدباح، المشرف العام على تطوير سور مجرى العيون، أن ‏التطوير ليس فقط لسور مجرى العيون بل طورنا المنطقة بالكامل والناس تنظر إلى ذلك بمنظور سياحي وسكني وإنما هو أيضا رفع لكفاءة بعض الصناعات مثل صناعة الجلود التي تم رفع كفاءتها بعد نقل المدابغ وذلك يعود بالنفع على الشق الاقتصادي.

‏وتابع ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن تطوير المنطقة المحيطة لسور مجرى العيون تكلف 4 مليار جنيه، أما تطوير سور مجرى العيون كان بجهد من أبناء المجلس الأعلى للأثار وقاموا بترميم الآثر وتم توفير لهم كل الدعم من خلال الوزارة، مضيفا: لدينا مرممون بالمجلس الأعلى للآثار على أعلى مستوى.