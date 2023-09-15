تطوير سور مجرى العيون يعود بالنفع على شباب المنطقة.. فيديو

‏قال عاطف الدباح، المشرف العام على تطوير سور مجرى العيون، إن منطقة سور مجرى العيون هي الظهير التاريخي للقاهرة الفاطمية، وسيكون هناك استفادة بالفندق الموجود في المنطقة وسيوفر عمالة للشباب، وأيضا المزارات السياحية التي ستكون موجودة وسلسلة المطاعم التي ستكون متوفرة في المنطقة بالكامل التي ستعود بدخل وعائد على أهالي المنطقة.

وتابع ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن شباب المنطقة سيتم تشغيلهم في سور مجرى العيون، والدولة أيضا سوف تستفيد بشكل كبير من خلال العملة الصعبة التي ستعود عليها من تطوير المنطقة.