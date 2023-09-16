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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منافس آيفون العتيد.. سعر Galaxy S23 Ultra في السعودية

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يسيطر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G الرائد على قائمة الجوالات الرائدة فى العالم، ويشكل خطراً كبيراً على منافسه التقليدي آيفون.

وبلغ سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G في السعودية سعة 256 جيجابايت 3689 ريالاً سعودياً، وسعة 512 جيجابايت 4288 ريالاً، وسعة 1 تيرابايت 5899 ريالاً.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يعمل جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوى، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يأتى جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم  One UI 5.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يتوفر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 مع سعات تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يقدم جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.7، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الإهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الاهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتى 60 فريما فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يقدم جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

ودعم جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G القلم الإلكتروني الشهير S Pen، مع بلوتوث 5.3، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد  سامسونج الشهير.

يمكنك اقتناء جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأخضر، كريمي، لافندر، الجرافيتي، الأزرق السماوي، لايم، والأحمر.

آيفون Samsung Galaxy السعودية Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

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