تسريب سعر Samsung Galaxy S24 Ultra

نشرت المواقع التقنية فى الساعات القليلة الماضية بعد التسريبات التى تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم جلاكسي إس 24 ألترا، المنافس الأبرز لـ آيفون 15 برو ماكس المتصدر حالياً.

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra

من المتوقع أن يصدر Samsung Galaxy S24 Ultra بسعر 1155 دولاراً أمريكياً، كما سيأتى بشاشة قياس 6.78 بوصة من نوع SUPER AMOLED، بسرعة تحديث 144 هيرتز فى الثانية لأول مرة، كما تعمل تحت أشعة الشمس بكل وضوح.

كما سيأتى Samsung Galaxy S24 Ultra معالج جبار من نوع Snapdragom 8 Gen او Exynos 2400، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، ويعمل بنظام أندرويد 14، وجسد من الكامل من التيتانيوم.

كما ستصل دقة الكاميرا الخلفية الأساسية إلى 200 ميجا بكسل، وكاميرا تقريبية telephoto بدقة 50 ميجابيكسل، مع حساس ضوء أكبر لإلتقاط اكبر كمية ضوء ممكنة.

Samsung Galaxy S24 Ultra

وستكشف سامسونج عن واجهة تشغيلها One UI 6، وإصدار نظام Android 14، وبالطيع تقديمهم مع أهم هاتف لدي سامسونج الكورية.