عضويات للصحفيين بنادي النصر الرياضي بالتقسيط المريح على 5 سنوات

وقعت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد يحيى يوسف وكيل النقابة ، بروتوكول تعاون مع نادي النصر الرياضي العريق بمصر الجديدة برئاسة دكتور عمرو عبد الحق، لتوفير عضويات عاملة بالتقسيط المريح للزملاء الصحفيين والعاملين بالنقابة.

قيمة الاشتراك 50 ألف جنيه

وتبلغ قيمة الاشتراك 50 ألف جنيه، يتم تقسيطها على خمسة سنوات بواقع خمسة آلاف جنيه مقدم و 2250 جنيها كل ثلاثة أشهر لمدة 20 قسطًا بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

تم الاتفاق على البروتوكول بين محمد يحيى يوسف، وكيل النقابة، والزميل أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة النادي، للتسهيل على الزملاء الصحفيين.