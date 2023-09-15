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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأكيدًا لـ«صدى البلد».. عمر فايد في الدوري الصربي على سبيل الإعارة

صدى البلد

أعلن نادي فنربخشة التركي، رحيل لاعبه المصري الشاب عمر فايد، لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى نوفي بازار الصربي.

وكان "صدى البلد" قد أكد صباح اليوم على إتمام نادي نوفي بازار اتفاقه مع فنربخشة على الحصول على خدمات عمر فايد بنسبة 90% (طالع التفاصيل من هنا).

وجاء بيان فنربخشة التركي كالتالي:

تمت إعارة عمر فايد، أحد اللاعبين الشباب في فريقنا الاحترافي لكرة القدم، والذي تستمر هيكلته لموسم 2023-2024، وجين هو جو، الذي تدرب في أكاديميتنا، إلى نادي نوفي بازار الصربي لمدة عام واحد، نتمنى للاعبينا موسما ناجحا.

وكان نادي فنربخشة التركي، قد أعلن في أغسطس الماضي، ضم عمر فايد لمدة 4 سنوات، قادمًا من صفوف فريق المقاولون العرب.

ويحتل فريق نوفي بازار المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الصربي برصيد 7 نقاط من أصل 6 مواجهات.

عمر فايد

يُذكر أن عمر فايد، مواليد عام 2003، من أبرز المواهب المصرية في قلب الدفاع، خلال الفترة الحالية.

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