على سبيل الإعارة.. رتوش أخيرة تفصل عمر فايد عن الدوري الصربي.. خاص

كشف مصدر مقرب من نادي فنربخشة التركي، عن اقتراب عمر فايد، مدافع الفريق الأول، من الرحيل لأحد الأندية على سبيل الإعارة.

وكان نادي فنربخشة التركي، قد أعلن في أغسطس الماضي، ضم عمر فايد لمدة 4 سنوات، قادمًا من صفوف فريق المقاولون العرب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: “نادي نوفي بازار الصربي يريد ضم عمر فايد، بالإضافة إلى عدد من أندية الدرجة الثانية التركية، ترغب في التعاقد معه”.

وأضاف: “عمر فايد اقترب من الانضمام إلى نوفي بازار بنسبة تصل إلى 90%، ومن المنتظر أن يتم الحسم خلال الساعات المقبلة”.

ويحتل فريق نوفي بازار المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الصربي برصيد 7 نقاط من أصل 6 مواجهات.

عمر فايد

يُذكر أن عمر فايد، مواليد عام 2003، من أبرز المواهب المصرية في قلب الدفاع، خلال الفترة الحالية.