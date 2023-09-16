المحاكمة العسكرية الحل.. طلب عاجل من مصطفي بكري لـ الرئيس السيسي

وجه الإعلامي مصطفى بكري، نداء عاجلا للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل التدخل فيما يتعلق بأزمة الأسعار في الأسواق، والغلاء الذي يشهده المواطنين في الأسواق من بعض التجار في الفترة الحالية، في واحدة من الملفات والمشاكل التي يشهدها العديد من المواطنين في الوقت الحالي.

مصطفى بكري يتحدث عن غلاء الأسعار

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إنه يجب التدخل في ملف غلاء الأسعار، والذي يستغلها البعض من أجل الهجوم على الدولة المصرية، "أنا بطلب منك يا ريس نزل بتوع التموين، أرجوك أعمل محاكمة عسكرية، لأي تاجر يزود السعر في الفترة اللي جاية".

واستكمل مصطفى بكري: "للأسف معدومي الضمير انتشروا بشكل كبير، ولازم يبقى فيه تحرك، والشعب المصري بيحبك يا ريس، ولو زعل برده مش هينسى اللي انت عملته للبلد دي".

وأردف، أن البعض يختلف مع الدولة المصرية، ولكن دون أن يخرج عن النص، ويهاجم الدولة المصرية بدون وجه حق لصالح أجندة دول أخرى، لافتا إلى أن البعض يحاول استغلال الأزمة الاقتصادية من أجل ضرب الدولة المصرية من خلال نشر أكاذيب وشائعات.