بكري لـ عماد جاد: أنت لسه قايل «لا يستطيع أحد منافسة السيسي»

قال الإعلامى مصطفى بكري، إن التاريخ سيشهد للرئيس السيسي أنه أنقذ مصر، وصنع إنجازات عديدة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن للرئيس السيسي مصيره الذي ارتبط بمصير هذا الوطن، ولديه مشروع قومي لا بد من استكماله.

التيار الحر

ورد مصطفى بكري على تصريحات عماد جاد، المتحدث باسم التيار الحر، بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، قائلا: “عماد بيتنقل من حزب لحزب.. أنت لسه قايل لا يوجد على الساحة من يستطيع منافسة السيسي”.

وواصل بكري: "ليس من حق عماد جاد تحديد رئيس قادم للبلاد، أنت يا عماد عملت خارطة طريق؟ ده ييجي رئيس، ونعمل له لفترة انتقالية؟، وبعدين نجيب رئيس مدني إخواني؟!".