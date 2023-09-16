نشعر بالتشاؤم.. تعليق ناري من عمرو أديب على خسارة الأهلي السوبر الافريقي

علق الإعلامي عمرو أديب، على نتيجة بطولة السوبر الإفريقي، و خسارة النادي الأهلي البطولة، معبرا عن عميق حزنه لهزيمة النادي الأهلي في السوبر الإفريقي بعد السقوط بهدف مقابل لا شيء أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري.



وأكد عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنني أشعر بالتشأوم، وخسارة الأهلي تخلينا كلنا نشعر بالتشاؤم في بداية الموسم.. الحاجات دي تحسسك إن احتمال كبير إن الأهلي لا يحقق السنة دي ما حققه من إنجازات العام الماضي خاصة مع نهضة الزمالك.

خسارة الأهلي السوبر الافريقي



وأضاف الاعلامي عمرو أديب، أن الأهلي فيه ميزة عظيمة.. لما بيطير بيطير.. ولما بيتكعبل بيفضل يتكعبل.. بيتكعبل مرة ثم الثانية ومتفهمش إيه الحكاية.



وخسر فريق الأهلي لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة، أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، مساء الجمعة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.