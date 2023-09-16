عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشعر بالتشاؤم.. تعليق ناري من عمرو أديب على خسارة الأهلي السوبر الافريقي

الاعلامي عمرو أديب
الاعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على نتيجة بطولة السوبر الإفريقي، و خسارة النادي الأهلي البطولة، معبرا عن عميق حزنه لهزيمة النادي الأهلي في السوبر الإفريقي بعد السقوط بهدف مقابل لا شيء أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

txt

درنة اتقسمت نصين.. عمرو أديب: فيه ناس غرقت فوق أسطح البيوت

txt

خبير تحكيمي يكشف صحة قرار إلغاء هدف كهربا في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة


وأكد عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنني أشعر بالتشأوم، وخسارة الأهلي تخلينا كلنا نشعر بالتشاؤم في بداية الموسم.. الحاجات دي تحسسك إن احتمال كبير إن الأهلي لا يحقق السنة دي ما حققه من إنجازات العام الماضي خاصة مع نهضة الزمالك. 

 

خسارة الأهلي السوبر الافريقي 


وأضاف الاعلامي عمرو أديب، أن الأهلي فيه ميزة عظيمة.. لما بيطير بيطير.. ولما بيتكعبل بيفضل يتكعبل.. بيتكعبل مرة ثم الثانية ومتفهمش إيه الحكاية. 


وخسر فريق الأهلي لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة، أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، مساء الجمعة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

عمرو أديب الأهلى خسارة الاهلي هزيمة الأهلي السوبر اخبار الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي

تعليق ناري من مهيب عبد الهادي بعد خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

موضوعات متعلقة

نقطة ضعف إفريقيا هي التحكيم.. شوبير على خسارة الأهلي بطولة السوبر

ترشيحاتنا

ليبيا .. الهلال الأحمر يعلن إنقاذ 800 شخص في العاصفة دانيال

أرخص موبايل شاومي ريدمي في مصر .. عليه خصم ١٠%

"شاطىء بلا مخلفات".. وزارة البيئة تطلق حملة توعية

جيتور X70 موديل 2024 الجديدة في مصر بهذا السعر

كيف احتفل الله بمولد النبي؟.. 5 قربات للشفاعة وتفريج الكربات

ابتدءا من الغد.. «العامة للاستثمار»: استقبال طلبات تأسيس الشركات عبر البوابة الإلكترونية فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

خضار متوفر بكل بيت يحسن العلاقة الزوجية.. وفوائد غير متوقعة أخرى

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ