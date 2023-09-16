خبير تحكيمي يكشف صحة قرار إلغاء هدف كهربا في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

علق محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، على أداء حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي، الذي خسره الأهلي بهدف دون رد، والحالات التحكيمية الجدلية طوال اللقاء.

قال محمد صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" الأداء كان أكثر من رائع سواء من طاقم الملعب أو من طاقم الفيديو".

أضاف محمد صلاح:" هدف الأهلي الملغي المثير للجدل؟ القانون واضح يعتبر حارس المرمى مسيطر على الكرة لو بين يديه، لا يجوز منافسة الحارس، مجرد التحام لاعب الأهلي مع حارس المرمى أصبحت مخالفة، والحكم ألغى الهدف وحكم الفيديو اتفق معاه في القرار".

أشار محمد صلاح:" كان هناك مطالبة بركلة جزاء لـ محمود كهربا، ليس هناك نص يمنع إثنين مدافعين للسيطرة على الكرة مع المهاجم، كهربا حاول اختلاق المدافعة، ليس هناك دفع ولا ركل، كهربا هو من صنع المخالفة، ليس هناك وجود لركلة جزاء".

واصل محمد صلاح:" كان هناك مطالبة من جانب اتحاد العاصمة باحتساب ركلة جزاء على مروان عطية، مدافع الأهلي أعاق حركة مهاجم اتحاد العاصمة ولم يستطع الوصول للكرة، المخالفة واضحة هناك إهمال من جانب لاعب الأهلي، وكان من الأفضل أن يحتسبها الحكم بدلًا من استدعائه من الفار".

أتم محمد صلاح:" ما رأيناه في مباراة اليوم هو التحكيم الحديث في كرة القدم، والحكم تعامل مع البطاقات الصفراء بمنتهى الحزم، والوقت الضائع يتم احتسابه على الوقت الضائع الفعلي، وحكم الفار يساعد الحكم في تلك النقطة".

https://www.youtube.com/watch?v=-Vv6N7EVEDM