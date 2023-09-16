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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور إيهاب تثير الجدل في أحدث ظهور |شاهد

نور إيهاب
نور إيهاب

شاركت الفنانة نور إيهاب صورة جديدة لها  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.
 

وظهرت نور إيهاب في الصور بإطلالة ملفتة ومثيرة مرتدية فستان باللون البينك ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي وضع المكياج الترابي وأحمر الشفاه وتسريحة شعر مميزة.

نور إيهاب تشارك فى المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي  ضمن فعاليات تقويم الرياض بالسعودية.
 

تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت الاثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي  ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول من مارس 2023م. 
 

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعدغياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.

تضم مسرحية ميمو، مجموعة من نجوم الفن منهم: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

أحمد حلمى العاصمة السعودية الرياض الفنانة نور إيهاب بوليفارد رياض سيتى تفاصيل مسرحية ميمو عروض المسرحية منطقة بوليفارد

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