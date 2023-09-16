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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة مرض ووفاة عبد الوارث عسر حزنا على زوجته

عبد الوارث عسر
عبد الوارث عسر

يحل اليوم السبت 16 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان عبد الوارث عسر، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1894، ورحل عن عالمنا في 22 أبريل عام 1982، عن عمر يناهز الـ 87 عاما. 

 

عبد الورث عسر وحياته

ولد عبد الورث عسر،  عام 1894 بحي الدرب الأحمر، وساعده الزعيم سعد زغلول، صديق والده في الالتحاق بوزارة المالية في وظيفة "كاتب حسابات". 

استقال عبد الوارث عسر، من وظيفته الميري وهو في الأربعين من عمره، حيث التحق بالمجال الفني وهو في هذا السن الكبير، حتى تألق في العديد من الأعمال الفنية ليصل رصيده إلى 300 فيلم. 

كتب عبد الورث عسر، العديد من السيناريوهات إلى أن شارك أم كلثوم ووقف أمامها كممثل وكتب لها سيناريو فيلمي "سلامة" و"عايدة" حتى جاءت مرحلة الانتشار فقدم فيلم "دموع الحب، يوم سعيد، حب في الظلام، عيون سهرانة، شباب امراة، صراع في الوادي، الاستاذة فاطمة". 

 

صلة قرابة أحمد عبد الوارث بـ عبد الوارث عسر

تعرض أحمد عبد الوارث، للهجوم من حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عسر -الفنان محمد التاجى- وذلك بسبب استغلال أحمد عبد الوارث لاسم جده قائلا : «كل أقارب جدي يعملون خلف الكاميرا، كمديري تصوير وغيرها من المهن السينمائية، إلا أن أكثر ما يزعجني هو القول بأن الفنان الراحل أحمد عبدالوارث نجل عبدالوارث عسر».

وتابع محمد التاجى قائلا: «كنت أتفهم في بداية مشواره الفني أنه يحب ارتباط اسمه باسم جدي، ولكن ما لا أفهمه هو إصراره وعدم تكذيبه للأمر في أكثر من مناسبة، ومن أكثر الأمور المثيرة للدهشة بالنسبة لي هو حضور أحمد عبد الوارث حفلا، وحصوله على درع تكريم باسم جدي في إحدى المناسبات».

واختتم حديثه قائلًا: «الموت رحم أحمد عبدالوارث مني، فقبل وفاته بيوم واحد كنت أنوي تقديم بلاغ للنائب العام، بسبب ادعاء أحمد عبدالوارث بأنه نجل عبدالوارث عسر، فالراحل لم ينجب إلا والدتي وشقيقتها، وسئمت لسنوات طويلة من نفي هذه المعلومة حتى فاض بي الكيل وقتها». 

 

عبد الوارث عسر ووفاته

أصيب عبد الوارث عسر، بغيبوبة كاملة بعدما توفيت زوجته في 3 مايو عام 1979، حيث ارتبط بها بعد قصة حب قوية فهي ابنة خالته جمع بينهما الحب وأرتبط بها إلى أقصى درجة، وبعد وفاتها حزن حزنا شديدا عليها، ودخل المستشفى في شبه غيبوبة كاملة. 

وظل عبد الوارث عسر، فترات طويلة بمستشفى المعادي للقوات المسلحة حتى أمر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعلاجه على نفقة الدولة حتى وافته المنية عام 1982. 

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