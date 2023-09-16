مركز شباب القصير بالبحر الأحمر يناقش كيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.. تفاصيل

نجح مركز شباب القصير بالبحر الأحمر في تنفيذ لقاء ناجح حمل عنوان "مواجهة الشائعات وكيفية التصدي لها"، والذي شهد مشاركة نخبة من أعضاء برلمان الشباب بمدينة القصير. تم تنظيم هذا اللقاء ضمن خطة تكثيف النشاط الصيفي وتحت شعار "صيف شبابنا"، وذلك بهدف توعية الشباب بمهارات مكافحة الشائعات وتعزيز الوعي بأهمية التصدي لها.

قاد اللقاء الدكتور ياسر خليل، الخبير البرلماني ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والذي يشغل أيضًا عضوية المجلس القومي للمرأة. استعرض الدكتور ياسر خليل خلال اللقاء استراتيجيات مكافحة الشائعات وأهمية التصدي لها بفعالية. أوضح أن أحد أهداف الشائعات هو استنزاف الطاقة من خلال الرد عليها والانشغال بها، مشيرًا إلى أهمية عدم نشر المعلومات من مصادر غير موثوقة. كما تناول اللقاء أيضًا حرب الشائعات كواحدة من جوانب حروب الجيل الرابع وأهميتها في معركة المعلومات.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود مركز شباب القصير لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والأدوات الضرورية للتصدي للشائعات والمعلومات الكاذبة، وبالتالي تعزيز وعيهم الاجتماعي والثقافي والإعلامي.