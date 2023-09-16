سلسلة من البرامج والمشروعات بمراكز شباب قرى جنوب الشيخ زويد ورفح

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء سلسلة من البرامج والمشروعات المتنوعة بمراكز الشباب بالقرى العائدة جنوب الشيخ زويد ورفح تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

أنت الأغلى:

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أنه تم تنفيذ مبادرة ( انت الاغلي ) لطلاب المدارس ، والمؤتمر الوطني للنشء بعنوان بناء جيل ، بمركز شباب شيبانة مركز رفح .

كما تم تنفيذ بعض الأنشطة بمركز شباب الجورة بالشيخ زويد " برنامج مشواري - مبادرة رواد تحيا مصر للمخلفات الالكترونية - دعم فرق التطوع بالقرى العائدة جنوب الشيخ زويد ورفح.

وفي مركز شباب الظهير بالشيخ زويد ، تم تنفيذ برنامح " حدودنا نبضنا ؛ اندية السكان ؛ مركز تدريب الفتاه ، وعمل لقاءات مع القيادات الشبابية وبرامج التعليم المدني ، وقد شملت الفعاليات تنفيذ مبادرة ( انتي الاغلي ) وبرامج " الرواق الازهرى ؛ فتيات ريحانة .

كما تم تنفيذ معارض منتجات تراثية وحرفية ويدوية ، مُلتقي علمني حرفة ، مهرجان الرياضة من اجل التنمية ( مهارتي لياقتي) ، و لقاء شباب رحلات اعرف بلدك - فرق الجوالة ؛ والمشاركين في معسكر يلا كامب ".

