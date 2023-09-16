الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي في مهمة تأمين الصدارة أمام وست هام

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على نظيره وست هام، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر عودة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لقيادة مانشستر سيتي أمام وست هام بعد غيابه آخر مباراتين بسب خضوعه لعملية جراحية في الظهر.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على وست هام وتأمين صدارة الدوري الإنجليزي.

ويعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.

وأكد جوارديولا غياب الثلاثي جاك جريليش وجون ستونز وماتيو كوفاسيتش، بسبب الإصابة،".

على الجانب الآخر، يتسلح وست هام بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط مانشستر سيتي وإشعال الصراع على الصدارة.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.