بعد ظهورها بالحجاب.. حقيقة إسلام الممثلة الهندية آيشواريا راي باتشان.. شاهد

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة تظهر الفنانة الهندية الشهيرة أيشواريا راي باتشان وهي ترتدي الحجاب، وأعلن البعض أنها اعتنقت الإسلام، خاصة ان هذه الصورة غير مُعدلة بواسطة أي برنامج لتعديل الصور، وليست صورة بالذكاء الاصطناعي.

حقيقة إسلام آيشواريا راي

ورجح البعض أنها ربما تكون صورة من عمل جديد تشارك فيه ايشواريا راي باتشان، وتظهر فيه مرتدية الحجاب، لكنها لم تعلن مشاركتها في أي عمل فني منذ أكثر من عامين.

عبر البحث عن مصدر الصورة، فهي صورة حقيقية لكن لشبيهة ايشواريا راي، وهي الباكستانية تشيما كانوال، مؤسسة تطبيق ماي إيمباكت ميتر.

وتتعمد تشيما نشر العديد من الصور التي تظهر من خلالها شبيهة بآيشواريا راي خاصة من الجهة اليمنى من وجهها.

وتأتي صورة الفنانة الهندية أيشواريا راي باتشان وهي ترتدي الحجاب في سياق انتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من هي آيشواريا راي باتشان

وعن ديانة آيشوايا راي فهي الهندوسية، ونالت شهرة واسعة منذ عام 1994، بسبب مشاركتها حينها في مسابقة ملكة جمال الهند، وفوزها بالمركز الأول، ومثلت مع منافستها السابقة سين الهند في مسابقة ملكة جمال الكون، لتُصبح بعد ذلك عارضة أزياء قبل أن تتحول إلى ممثلة.

في حياتها الشخصية، كانت آيشواريا تعيش علاقة عاطفية مع الممثل الهندي الشهير سلمان خان لمدة ثلاث سنوات ومع ذلك، انتهت هذه العلاقة في عام 2002، حيث اتهمته سابقًا بتعنيفها، في حين نفى سلمان هذه الادعاءات.

ودخلت في علاقة مع الممثل الآخر فيفيك أوبروا لمدة ثلاث سنوات قبل أن تنهي العلاقة وتبدأ علاقة جديدة مع أبهيشيك باتشان.

وتزوجت من الممثل الهندي أبهيشيك باتشان، الذي يعتبر ابن النجمين جايا باتشان وأميتاب باتشان، في 20 أبريل 2007.

وفي يونيو 2011، أعلن أبهيشيك عبر حسابه على موقع تويتر أن زوجته حامل، وفي 16 نوفمبر من نفس العام، رزقت آيشواريا بأول مولود لها في مستشفى في بومباي، وقد أطلقوا عليها اسم آرادهيا.