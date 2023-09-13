من غيرها متكملش فرحة المولد.. أسرع طريقة لعمل حلوى جوز الهند

حلوى اللديدة بجوز الهند من أشهر حلويات المولد النبوي ،ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات منزلية سهل تحضيرها،وتتميز بمذاقها الرائع والهش ،واليك طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة واقتصادية.

طريقة عمل حلاوة المولد جوز الهند:

مقادير حلاوة جوزة الهند:



7 أكواب سكر بودرة

2 كوب وربع جوز هند

كوب إلا ربع لبن

2 ملعقة كبيرة سمنة

زبيب



طريقة عمل حلاوة المولد بجوز الهند:

قومي بوضع السكر والسمنة واللبن، وقليبهم حتى تحصلي على قوام ناعم جدا ،ثم ارفع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح في وضع الغليان ،بعد ذلك قومي بوضع جوز الهند وتقليب المكونات كلها مع بعض ،ثم قومي بوضع فويل استريتش أو ورقة زبدة داخل قالب مستطيل أو مربع وتزيينها بالزبيب وتقطيعها بسكينة مبللة بالماء ،واتركيها أكثر من ساعة وربع لتتماسك وقومي بعدها بتقطيعها مرة أخرى بالسكينة ثم تقديمها.