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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فراج يواصل صدارة إيرادات السينما بـ فيلم فوي فوي فوي

محمد فراج
محمد فراج

تصدر الفنان محمد فراج، إيرادات السينما، بفيلمه الجديد فوي فوي فوي، حيث حقق أمس إيرادا بلغ مليون و100 ألف جنيه مصري. 

وواصل فيلم فوي فوي فوي لـ محمد فراج، صدارة شباك التذاكر، وارتفعت إجمالي إيراداته لتصل إلى نحو 2 مليون و400 ألف، منذ طرحه يوم الأربعاء 13 سبتمبر. 

وتصدر محمد فراج مؤشرات البحث تريند على محرك البحث جوجل، تزامنا مع نجاح فيلم فوي فوي فوي، وتصدره الإيرادات. 

 

بوستر فيلم فوي فوي فوي 

ويظهر محمد فراج، على بوستر فيلم فوي فوي فوي، في المنتصف مرتديا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر ع طه الدسوقي غير مبالي بما يدور حوله . 

 

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛  حيث يحلم حسن بالفرار، وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

 

 يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع محمد فراج ونيللي كريم، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي، إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.
 

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