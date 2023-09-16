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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفسي أنام.. سلمى صباحي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد الجراحة بالمخ

سلمى صباحي
سلمى صباحي

كشفت الفنانة والإعلامية سلمى صباحي، تطورات حالتها الصحية، بعد 3 أسابيع على خضوعها لعملية جراحية في المخ، من خلال منشور مطول عبر فيسبوك. 

وكتبت سلمى صباحي، عبر فيسبوك: «انهارده فات ٢٠ يوم ع العملية..
٢٠ يوم مانمتش فيهم ساعة على بعضها .. ماهو لما دماغك تتفتح و يتحط فيها جسم غريب متوصل بأنبوب لحد بطنك و يبقى عندك غرز في دماغك و في بطنك يبقى طبيعي ماتعرفش تنام ،، لا تعرف تحط راسك على مخده ولا حتى تنام على جنبك». 

وتابعت سلمى صباحي: «بس بالرغم من ان دي فتره صعبه من عدم النوم و شدة الألام و كتر الأدوية  ،، انا اتعودت دايما ابص على الحلو و في حاجات حلوه كتير شوفتها الفتره دي .. أولا ان ربنا بيحبني .. لطف بيا أوي لما خلاني اكتشف المشكله اللي عندي من حاجه بسيطه جدا ما كانتش حتى بتوجعني و كان ممكن جدا اطنش و ما أركزش فيها لكن ربنا خلاها تزيد عشان انتبه و أدور على السبب و الحمدلله الحمدلله هداني لدكاتره محترمين و نجاني من خطر كبير كان ممكن يحصلي لو كنت استنيت اكتر من كده». 

 

حب الناس 

واستكملت سلمى صباحي: «ثانيا حسيت أوي ب حب الناس في سؤالهم و دعواتهم و ممتنه جدا جدا لكل حد افتكرني بدعوه في صلاته او في الكعبه او عند مسجد سيدنا النبي و بعتلي من هناك ،، و كل حد زارني و خفف عني ،، كبيره أوي عندي ان حد يقرر يديني شويه من وقته و ينزل من بيته عشان يجيلي و انا تعبانه .. من الحاجات اللي أثرت فيا أوي الناس اللي خدوا من يومهم وقت و جهد و تعبوا نفسهم و عملولي أكل بأيديهم و بعتهولي! حقيقي تصرف فيه اهتمام و خير غير طبيعي». 

اكتشفت غلط

وأضافت سلمى صباحي: «أكتر حاجه فرحتني و بكيتني كمان الأطفال اللي بعتولي رسايل و رسومات و فويس نوتس .. حبكم أكبر نعمه ربنا كرمني بيها .. ثالثا اكتشفت اني غلط!!! أيوه غلطت كتير في حق نفسي ،، و دي رساله لكل أم ،، ركزي مع نفسك خلي بالك من نفسك ماتطنشيش نفسك ،، اول ما تحسي بتعب اكشفي من فضلك و اتطمني،، مش لازم تفضلي تستحملي لحد ما تقعي ،، و متخليش حاجه تعصبك عشان آخرة العصبيه خطر كبير عليكي ،، انا باوجه كلامي هنا للأمهات بالذات عشان احنا كلنا زي بعض ،، الفتره دي خلتني اعيد تفكير في طريقتي و احاول اني اكون أهدى و اخلي بالي من نفسي عشان اكون قادره اخلي بالي من ولادي». 

نعم ربنا 

واختتمت سلمى صباحي: «رابعا بصيت على النعم اللي ربنا ادهالي طول حياتي و أيقنت ان الابتلاء دايما ربنا بيدي معاه الصبر و التحمل ،، ربنا عارف انا اقدر احتمل ايه و مقدرش احتمل ايه .. الحمدلله الحمدالله الحمدالله على نعمك الكتير يا رب  ،، انا بس نفسي انام». 

سلمى صباحي تخرج من المستشفى 

وكانت سلمى صباحي، خرجت يوم الثلاثاء 29 أغسطس، من المستشفى، وكتبت عبر فيسبوك: «الحمدلله الحمدلله تمت العمليه بسلام و راجعه بيتي دلوقت و فترة من النقاهه تحت الملاحظه الطبيه و ان شاءالله ربنا يتم الشفاء على خير.. 
غمرتوني بحُبكم باشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة». 

سلمى صباحي وجراحة المخ

كشفت الإعلامية والمطربة سلمى صباحي -عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام- عن خضوعها لعملية جراحية في المخ. 

ونشرت سلمى صباحي، صورة لها داخل المستشفى وهي ترتدي مريلة العمليات الجراحية، قبل دخولها غرفة العمليات وطلبت الدعاء لها. 

وكتبت سلمى صباحي، في التعليق على الصورة: «دعواتكم يا طيبين انا داخله الصبح أعمل عمليه في المُخ ،، و بمشيئة الله تكون بسيطه بس عايزاكوا تدعولي إني أرجعلكم بالسلامه .. بحبكم». 

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