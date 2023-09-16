مستشار برنامج المناخ العالمي: التغيرات العنيفة أثرت على حياة الكائنات الحية

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن كل ١٠٠ عام كان التغير المناخي في حدود ٩ من عشرة فزاد ارتفاع سطح الكرة الأرضية.

وأكد “علام” خلال لقائه ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية “الدي إم سي” تقديم الإعلامية “هبة ماهر”، أن العلماء توقعوا أنه من الممكن في 2050 سوف تصل لدرجة حرارة واحدة، وايضا من التوقعات أن تزيد ١.٥ درجة، ولكن سكرتير عام الأمم المتحدة قال إن الكرة الأرضية تغيرت مفاهيم عنها من التغير المناخي إلى غليان واحتراق الكرة الارضية وهذا يعتبر تعبيرا قاسيا لأن الظواهر التى حدثت في الفترة الأخيرة وفقدان العديد من الكائنات الحية والطيوركانت من التغيرات المناخية المفاجاة ومن الكائنات التي تشكل مخزون التربة الصالحة للزراعة.

وأضاف، أن هناك البكتيريا تدخل في صناعة النشا وتشكل الغذاء للمواطنين.

فهناك مثلث المياة، ومثلث الغذاء والطاقة، فموجة التغيرات المناخية تغيرت بعنف شديد.