منعش وخفيف.. طريقة عمل موهيتو فراولة

تعتبر طريقة عمل موهيتو فراولة، وهي وصفة منعشة وخفيفة تصلح لفصل الصيف، و يمكن تقديمه في كافة الأوقات والمناسبات.
طريقة عمل موهيتو فراولة
مقادير عمل موهيتو فروالة :
حبة من الليمون المقطع لشرائح
10 ورقات من النعناع الطازج
10 حبات من الفراولة
كوب من الصودا
ملعقتان كبيرتان من شراب النعناع
ثلج مجروش
طريقة عمل موهيتو فراولة :
_ نضع شرائح الليمون والفراولة والنعناع الطازج وشراب النعناع في كوب التقديم.
_ نهرس الفراولة حتى يكون قوامها ناعماً، ثم يضاف الثلج المجروش.
_ يضاف الصودا وقلبي جيداً، ثم نزين مشروب الموهيتو بأوراق النعناع وقطع الفراولة ونقدمه على الفور.