منعش وخفيف.. طريقة عمل موهيتو فراولة

تعتبر طريقة عمل موهيتو فراولة، وهي وصفة منعشة وخفيفة تصلح لفصل الصيف، و يمكن تقديمه في كافة الأوقات والمناسبات.

طريقة عمل موهيتو فراولة

طريقة عمل موهيتو فراولة

مقادير عمل موهيتو فروالة :

حبة من الليمون المقطع لشرائح

10 ورقات من النعناع الطازج

10 حبات من الفراولة

كوب من الصودا

ملعقتان كبيرتان من شراب النعناع

ثلج مجروش

طريقة عمل موهيتو فراولة :

_ نضع شرائح الليمون والفراولة والنعناع الطازج وشراب النعناع في كوب التقديم.

_ نهرس الفراولة حتى يكون قوامها ناعماً، ثم يضاف الثلج المجروش.

_ يضاف الصودا وقلبي جيداً، ثم نزين مشروب الموهيتو بأوراق النعناع وقطع الفراولة ونقدمه على الفور.