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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منعش وخفيف.. طريقة عمل موهيتو فراولة

طريقة عمل موهيتو
طريقة عمل موهيتو فراولة

تعتبر طريقة عمل موهيتو فراولة، وهي وصفة منعشة وخفيفة تصلح لفصل الصيف، و يمكن تقديمه في كافة الأوقات والمناسبات.

 

طريقة عمل موهيتو فراولة

 

طريقة عمل موهيتو فراولة

 

مقادير عمل موهيتو فروالة :

حبة من الليمون المقطع لشرائح

10 ورقات من النعناع الطازج

10 حبات من الفراولة

كوب من الصودا

ملعقتان كبيرتان من شراب النعناع

ثلج مجروش

 

طريقة عمل موهيتو فراولة :

_ نضع شرائح الليمون والفراولة والنعناع الطازج وشراب النعناع في كوب التقديم.

_ نهرس الفراولة حتى يكون قوامها ناعماً، ثم يضاف الثلج المجروش.

_ يضاف الصودا وقلبي جيداً، ثم نزين مشروب الموهيتو بأوراق النعناع وقطع الفراولة ونقدمه على الفور.

موهيتو موهيتو فراولة طريقة عمل موهيتو فراولة الصيف الصودا الفراولة

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