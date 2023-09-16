بخصومات تصل لـ50%| معرض أهلا مدارس رئيسي بكل محافظة.. ونواب : يخفف الأعباء عن المواطن ..توفير الكتب الخارجية أهم المزايا الجديدة

نائب بالشيوخ عن انطلاق معارض أهلا مدارس 2023: تهدف للتيسير على المواطنين

برلماني : معارض أهلا مدارس 2023 تساهم فى تخفيف الأعباء المادية عن الناش

برلمانى : المعارض تهدف لتقليل النفقات وتخفيف الضغط علي محدودي الدخل

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.

وقال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض " أهلا مدارس 2023" ستنطلق غدا بدءا بالمعرض الرئيسي على مساحة 6000 متر متضمنا 178 جناحا، وذلك بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين الذين وفروا مواقع متميزة لهذا الغرض؛ حيث تقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح الوزير أن مبادرة "أهلا مدارس" تمنح خصومات تصل إلى 50% فى بعض السلع، من خلال معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى 32 شادرا بالمراكز، و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون؛ حيث يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع للبنوك للتقسيط، كما يتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، ولأول مرة الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس.

وفي هذا الصدد ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مساعى الحكومة في دعم المواطن، موضحين أبرز أهداف ومزايا انطلاق هذا النوع من المعارض.

في البداية، علق النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي افتتاح معرض “ أهلا مدارس 2023، قائلا ” بداية مبشرة لعام دراسي جديد حيث تسعى الحكومة إلي دعم الطلاب والأهالي بتوفير كافة مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة عن السوق".

تخفيف الأعباء المادية عن الأهالي

أكد “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن فكرة منح خصومات تصل إلي 50% تأتي في إطار تخفيف الأعباء المادية عن الأهالي حيث يكون لها تأثير ملموس لدى الأسرة التي لديها أكثر من طفل في الدراسة، معقبا “ كثير من الأسر تعانى من فكرة توفير جميع المستلزمات لتكفي طوال مدة العام الدراسي لذا فإن نسبة الخصم جيدة للغاية”.

أشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن طرح السلع ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تكاد تكون بسعر الجملة للسلعة، من شأنها أن تسهم في مكافحة فكرة الاحتكار الذي يمارسها التجار مؤخرا والتي تتسبب في زيادة سعر السلعة ، معقبا “ فكرة المعارض والمبادرات التي تطلقها الدولة لدعم المواطن هى ضربة للمحتكرين”.

تابع النائب : أيضا توفير الكتب الخارجية لأول مرة بالمعارض، دلالة كبيرة علي جهود الحكومة في رصد التحديات التي تواجه المواطن والعمل علي إزالتها.

ومن جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة في دعم المواطن بشكل مستمر خاصة في ظل الأزمات العالمية، بهدف حمايته إجتماعيا.

و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إنطلاق معارض “ أهلا مدارس 2023” ليست المرة الأولى من نوعها، حيث يتم إفتتاحه بشكل سنوى بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسى الجديد، من أجل دعم فئة البسطاء ومحدودى الدخل في توفير كافة المستلزمات المدرسية التي يحتاجونها بأسعار مخفضة مقارنة بالسعر السائد لهذه المستلزمات في الأسواق.

تخفيف الضغوط علي أولياء الأمور

و لفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن أهم فوائد إطلاق هذا النوع من المعارض هو تقليل النفقات المادية عن أولياء أمور الطلاب مما يعمل علي تخفيف الضغط عليهم في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وتابع النائب : كما أن إلحاق المعرض هذا العام بطرح الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس، تعد مزايا جديدة تم وضعها لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

وفي نهاية حديثه، أشار البرلمانى إلي الإنتشار الواسع لمعارض أهلا مدارس 2023 بمختلف المحافظات.

فيما، أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، بخطوات الحكومة في دعم المواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وعلى رأسها توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تفعيل الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية.

تسهيلات للمواطن

وأضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن انطلاق معارض “ أهلا مدارس 2023” يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الراهنة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن بالتزامن مع استعدادات بدء العام الدراسي الجديد، حيث يجد الكثير معاناة في شراء كافة المستلزمات المدرسية، لا سيما الكتب الخارجية، معقبا “هذه المعارض تمثل نوعا من التسهيلات على المواطن”.

و أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن معارض “ أهلا مدارس 2023” متواجدة بكافة المحافظات، فقد حرصت الحكومة على إيجاد انتشار واسع لخدمة جميع المواطنين والاستفادة بهذه العروض على المنتجات التى شملت نسب خصم عالية عليها، قائلا “ مساهمة جيدة من الحكومة للمواطن ونثمن هذه الجهود”.

وتابع النائب : من ناحية أخرت تدعم وزارة التربية والتعليم،أولياء الأمور، من خلال تحديد عدد من الفئات المستحقة وإعفائها من المصروفات الدراسية بشكل كامل، لذا نجد حالة تلاحم ومساندة من الحكومة للمواطن، هدفها تلبية كافة متطلباته المعيشية دون عوائق.