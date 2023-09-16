سلوفاكيا تفرض حظرا على استيراد الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام

أعلنت الحكومة السلوفاكية اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 فرض حظر على استيراد الحبوب الأوكرانية وأنواع أخرى من المنتجات الزراعية حتى نهاية العام.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السلوفاكي: "لقد مددت حكومة سلوفاكيا الحظر المفروض على استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس من أوكرانيا حتى نهاية هذا العام"، بحسب ما أورته وكالة نوفوتسي الروسية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، إن السلطات ستمدد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا اعتبارا من منتصف ليل 16 سبتمبر، على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.

كما فرضت المجر حظرا على استيراد عدد من السلع من أوكرانيا، بما في ذلك الحبوب.