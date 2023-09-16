وزير أوكراني يكشف أهداف بلاده من الحرب مع روسيا

خلال الشهور القادمة

كشف وزير أوكراني عن خطة بلاده في مهاجمة القوات الروسية خلال الفترة المقبلة بطائرات بدون طيار، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان.



قال وزير أوكراني لعب دورا رئيسيا في صناعة الطائرات بدون طيار ، بعد سلسلة من الغارات البحرية في الآونة الأخيرة "إن أوكرانيا ستكون قادرة على شن المزيد من الهجمات على السفن الروسية".

ذكر أنه سيكون هناك المزيد من الهجمات على السفن الروسية.

أضاف وزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف، ردا على سؤال حول الهجمات الأخيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم: “هذا أمر مؤكد”.

وذكرت رويترز أن أوكرانيا شنت هذا الأسبوع عدة هجمات باستخدام طائرات بحرية بدون طيار وصواريخ على الأسطول الروسي في البحر الأسود داخل شبه جزيرة القرم وما حولها، والتي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وفي علامة على الثقة المتزايدة، أعلنت أوكرانيا مؤخرا مسؤوليتها عن الهجمات على شبه جزيرة القرم، بعد أن لم تؤكد بشكل مباشر في السابق تورطها في تفجيرات على أهداف عسكرية تخص روسيا.



كشف وزير أوكراني عن خطة أوكرانيا في مهاجمة القوات الروسية خلال الفترة المقبلة بطائرات بدون طيار، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان.



قال وزير أوكراني لعب دورا رئيسيا في صناعة الطائرات بدون طيار ، بعد سلسلة من الغارات البحرية في الآونة الأخيرة "إن أوكرانيا ستكون قادرة على شن المزيد من الهجمات على السفن الروسية".

ذكر أنه سيكون هناك المزيد من الهجمات على السفن الروسية.

أضاف وزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف، ردا على سؤال حول الهجمات الأخيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم: “هذا أمر مؤكد”.

وذكرت رويترز أن أوكرانيا شنت هذا الأسبوع عدة هجمات باستخدام طائرات بحرية بدون طيار وصواريخ على الأسطول الروسي في البحر الأسود داخل شبه جزيرة القرم وما حولها، والتي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وفي علامة على الثقة المتزايدة، أعلنت أوكرانيا مؤخرا مسؤوليتها عن الهجمات على شبه جزيرة القرم، بعد أن رفضت في السابق تأكيد تورطها في تفجيرات على أهداف عسكرية تخص روسيا.

