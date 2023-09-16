دوري أبطال أفريقيا .. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

عقد اليوم في العاصمة كيجالي، الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في إطار مباريات دور ال٣٢ من بطولة دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة من عصر الأحد على استاد بيلي كيجالي في رواندا، في ذهاب دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الفريق صاحب الأرض اللون الأبيض في الأسود بينما يرتدي الحارس اللون الأخضر.

ويظهر نادي بيراميدز في اللقاء بقميصه الجديد الأزرق الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر كاملا.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني الذي عقد بقاعة مؤتمرات ملعب بيلي كيجالي، أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة وشريف جمال مدير العلاقات العامة.