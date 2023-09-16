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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حافلة الزمالك تصل ملعب عزام استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية

صدى البلد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب عزام استعدادا لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر اليوم السبت.

وحرص  السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا و إسلام جلال القنصل المصري، و أحمد جمال سكرتير ثاني السفارة ، وباقي أعضاء السفارة على مرافقة بعثة الفريق منذ تحركها من فندق الإقامة حتى الوصول لملعب المباراة.

وتفقد اللاعبون أرضية ملعب عزام قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب أمام بطل جيبوتي.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم :  مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق  وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.

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