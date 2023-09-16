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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاهد ألوان وتصميم البديل الأرخص لـ Galaxy S23 من سامسونج| صور

هاتف سامسونج القادم
هاتف سامسونج القادم Galaxy S23 FE

ذكرت تسريبات جديدة عددا من المفاجآت حول هاتف Galaxy S23 FE الشبابي القادم من شركة سامسونج، والذي يعد البديل الأرخص للرائد Galaxy S23، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة للغاية مع تصميم أنيق. 

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن هناك عددا من الصور التي تم تسريبها لهاتف Galaxy S23 FE والتي تكشف التصميم الخاص به وكذلك الألوان التي سيحصل عليها، حيث سيأتي الهاتف بـ 4 ألوان هي : الأبيض اللؤلؤي، والجرافيت الأسود، والأرجواني ، والأخضر. 

كما يتشابه التصميم الخاص بـ Galaxy S23 FE مع الرائد Galaxy S23 مع تصميم خلفي يضم ثلاث كاميرات محاذاة رأسيًا، وشاشة مسطحة شاشة ذات حواف رفيعة نسبيًا ولكن يمكن ملاحظتها بسهولة مع نوتش للكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة. 

وسيضم هاتف Galaxy S23 FE شاشة من نوع Dynamic AMOLED قياس 6.4 بوصة توفر جودة +Full HD ودقة 2340 × 1080 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما تدعم الشاشة  16 مليون لون، أو عمق ألوان 8 بت.    

 

وسيقدم هاتف Galaxy S23 FE كاميرا رئيسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وسيحتوي على كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف Galaxy S23 FE على بطارية كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. 

وسيعمل هاتف Galaxy S23 FE بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية أو بمعالج Exynos 2200 من شركة سامسونج، وذلك اعتمادًا على المنطقة الجغرافية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير OneUI 5.1. 

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