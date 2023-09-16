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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على إيرادات "أولاد حريم كريم" بعد أسبوعين من عرضه

اولاد حريم كريم
اولاد حريم كريم

تخطت ايرادات فيلم اولاد حريم كريم" للنجم مصطفي قمر حاجز الـ 6 ملايين جنيها بعد طرحه بالسينمات بأسبوعين فقط وهو الرقم الذي يعد نجاحا كبيرا لكل صناع العمل.

وعرض الفيلم منذ ايام قليلة في عدد من الدول العربية منها السعودية و الامارات والبحرين وقطر والعراق والاردن بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرح فيلم "اولاد حريم كريم" في مصر يوم ٣٠ من شهر أغسطس الماضي وحقق ردود أفعال إيجابية وحرص صناعه علي إقامة عرضين خاصين في القاهرة والإسكندرية، كما تواجد نجوم الفيلم في عدد من السينمات علي مدار الايام الماضية لمشاهدته مع الجمهور.

اولاد حريم كريم

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