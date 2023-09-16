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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذا ناشيونال العالمية تبرز قرارات مهمة من السيسي للمصريين

صدى البلد

سلطت صحيفة "ذا ناشونال"، الضوء علي القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، حيث أمر بتقديم دعم مالي إضافي لموظفي الدولة والمتقاعدين في حزمة سيكون لها تأثير على ملايين المصريين قبل أشهر قليلة فقط من الموعد المتوقع للترشح للإنتخابات الرئاسية.

 

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا ناشونال"، تم الإعلان عن هذه الإجراءات في تجمع حاشد جنوب القاهرة وحضره المئات من المؤيدين المبتهجين في أجواء تشير إلى الإطلاق غير الرسمي للحملة الانتخابية للرئيس.

 

لم يعلن الرئيس السيسي، الذي يتولى منصبه منذ عام 2014، بعد ما إذا كان ينوي الترشح لولاية ثالثة في منصبه عندما تجرى الانتخابات في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2024. ومع ذلك، فمن المؤكد تقريبًا أن الزعيم البالغ من العمر 68 عامًا سوف يعلن عن ذلك. وإذا فاز فسوف يصل عمره المحتمل في المنصب إلى 16 عاما.

 

قال الرئيس أمام حشد من عدة مئات في تعليق يصل إلى حد الإعلان عن خطته لسلك طريق ثالث، لن يمنعنا أحد، رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها، من مواصلة الطريق الذي اخترناه. 

 

قال يوم السبت إن حكومته ستضاعف بدل تكلفة المعيشة لموظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين إلى 600 جنيه (19.35 دولار) وسترفع سقف الدخل الخاضع للضريبة من 36 ألف جنيه (1160 دولارا) سنويا إلى 45 ألف جنيه (1451 دولارا). كما أصدر تعليماته للبنك الزراعي الرئيسي المملوك للدولة باتخاذ إجراءات لاستيعاب المزارعين الذين يواجهون صعوبة في سداد القروض.

 

تهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة المصريين من ذوي الدخل المنخفض على مواجهة الأزمة الاقتصادية، والتي من المتوقع أن تهيمن على الحملة الانتخابية.

 

قال السيسي يوم السبت: "أريد أن أؤكد لكم بكل صدق أنني أقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسر المصرية في مواجهة تكاليف المعيشة". 

 

قال الرئيس، الذي أشار مرة أخرى في تصريحاته يوم السبت إلى وباء فيروس كورونا: "صوت المصريين يصل إلى أذني. أحلامهم هي أحلامي، وآمالي لا تختلف عن آمالهم. أشعر باحتياجاتكم وأقدرها" والحرب في أوكرانيا سببت المشاكل الاقتصادية للبلاد.

 

لكنه أبدى نبرة تبعث على الأمل قائلا: "فقط عدد من الخطوات تفصلنا الآن، إن شاء الله، عن تحقيق انفراجة. ولم يخض في التفاصيل.

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