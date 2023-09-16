كريستيانو يقود النصر للفوز على الرائد بثلاثية في الدوري السعودي

فاز النصر على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

السنغالي ساديو ماني كان البادئ بالتسجيل لـ النصر بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف البرازيلي البديل تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 78 سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر، قبل أن يسجل محمد فوزير هدف الرائد الوحيد في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.