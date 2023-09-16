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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

محمودً حجازي وزوجته
محمودً حجازي وزوجته

احتفل الفنان محمود حجازي بعقد قرانه اليوم على فتاة من خارج الوسط الفني.

 
ونرصد في السطور التالية أبرز معلومات عنها ..

اسمها رنا زروق ولدت في نيويورك عام ١٩٩٢ وعاشت بأمريكا وحصلت علي البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية عام ٢٠١٤ من جامعة ‏city university of New York، وحصلت علي دكتوراه في القانون عام ٢٠١٨ من جامعه ‏New York Law school ، وهي من أب تونسي أمريكي  وهو الدكتور طارق زروق وحاصل علي دكتوراه في البيئة والچيولوجيا ويعمل أستاذا جامعيا في جامعة بروكلين كالدچ  Brooklyn college ، ومن أم مصرية أمريكية وهي الدكتورة إيمي السيد حاصلة علي دكتوراه في الرياضيات وتعمل أستاذة جامعية في جامعة kingsboro college.


الاسبوع الجاي ..
محمود حجازي يكشف تفاصيل ارتباطه على فتاة في امريكا


كشف الفنان محمود حجازي في تصريح خاص لصدي البلد ، تفاصيل خطوبته على فتاة تعيش في امريكا .

وقال محمود حجازي :" ساحتفل بخطوبتي قريبا ،والاسبوع اللي جاي هيكون فيه اخبار احلي".

خطوبة محمود حجازي :

أكد النجم محمود حجازي في تصريحً خاص لصدي البلد انه يستعد لحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني .

وكشف حجازي ان خطيبته تدرس القانون وتعيش في امريكا مؤكدا ان حفل الزفاف سيتم تحديده خلال الفتره المقبله.

محمود حجازي:

أعلن الفنان محمود حجازى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن ارتباطه وذلك بعد عامين من انفصاله عن أسما شريف منير.

اكتفى محمود حجازى بالتعليق قائلا : "احبك" ولم يفصح عن هوية الفتاة التى خطبها أو أى معلومات عنها سواء كانت من خارج الوسط الفنى أو داخله.

وخرجت عديد من التعليقات لمتابعة محمود حجازى على إنستجرام لتخمن العروسة التى ارتبط بها حتى أن ظن البعض أنها الفنانة ولاء الشريف والتى شاركته فى مسلسل “أبو العروسة” الا ان ولاء قررت أن ترد بصورة عملية وتبارك لمحمود حجازى وتنفى بذلك ما يتردد.

محمود حجازى وأسماء شريف منير 
وكانت أعلنت أسما شريف منير  انفصالها بشكل رسمى عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وذلك منذ عامين.


وقالت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحناكان في بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ انستجرام: "صدمات كتير في حياتي الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

وأضافت: "بس حقيقى من اصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدى بيها ، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فيناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما أذونى بكل سهولة".

محمود حجازي

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