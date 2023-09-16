أمير هشام ينتقد جماهير الأهلي بسبب الهجوم على نجمي الفريق

علق الإعلامي أمير هشام، على خسارة الأهلي للقب السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري؛ بعد الهزيمة بهدف دون رد، مساء أمس الجمعة.

وكتب مقدم برنامج “90+” عبر حسابه على “فيس بوك”: "معلش يا جماعة، بس غريب بالنسبالي جدا انتقاد البعض لمستوى إمام عاشور ورضا سليم، في رأيي بصراحة الاتنين دول مكسب الأهلي الوحيد".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر بهدف دون رد أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

ويضرب النادي الأهلي موعدًا جديدًا في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2023، وذلك أمام فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.