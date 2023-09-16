إطلالة صيفية .. إيمي سالم تشارك جمهورها صورا من أحدث ظهور

شاركت الفنانة إيمي سالم، جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمي سالم، من خلال الصور، وهي ترتدي تي شيرت أنيق أصفر اللون، وميني جيب قصير فوق الركبة باللون الأبيض، بينما أسدلت شعرها بحرية، وكشفت عن تناسق قوامها واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها.

يذكر أن آخر ما قدمته الفنانة إيمي سالم هو برنامج “نفسنه” الذي كان يعرض على قناة القاهرة والناس.

يشار إلى أن إيمي سالم قدمت آخر أعمالها مسلسل "طلقة حظ" مع النجوم مصطفى خاطر وآيتن عامر، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.