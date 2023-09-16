فؤاد بدراوي: أتباع عبد السند يمامة طلبوا تنازلي عن الترشح للانتخابات الرئاسية

قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه لم يقصر في حق الوفد في شيء، فهو يرى أن الوفد هو بيته وعمري كله فيه من 1978، مشيرا إلى أنه في فترة من الفترات كان هناك خلافات وانقطع فترة عن دخول الحزب فكان يذهب في هذه الفترة يوميا ويمر من أمام الحزب.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن تقييمه لرئيس الوفد الحالي عبد السند يمامة، أنه منذ توليه رئاسة الوفد، للأسف هناك تراجع شديد في الأداء الحزبي والسياسي للوفد طوال الفترة الماضية، وهذا التراجع تمثل في انكماش النشاط الحزبي، وعدم تفعيل أي أنشطة، ورؤية الرأي العام للوفد فيها تراجع شديد، وده هذا المسئول عنه القيادة الحالية للحزب.



وعن نيته في إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، قال: "بعض القيادات اتصلوا بي وأعضاء اتصلوا من المحافظات وبعض الشخصيات، وطلبوا مني التفكير في إعلان ترشحي للانتخابات، وقلت أعطوني فرصة أفكر، وتشاورت مع قيادات داخل الحزب، وانتهى الأمر بإعلان الترشح؛ التزاما باللائحة، وطبقا للخطوات التي تحددها لائحة الحزب".



ولفت إلى أنه على الهيئة العليا لحزب الوفد مراجعة قرار خوض الانتخابات الرئاسية 2024، وضرورة دعوة الجمعية العمومية للحزب لاختيار مرشحها، متابعا: "تم التواصل معي من بعض أتباع عبد السند يمامة، وطالبوني بإعلان تنازلي عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مقابل أن يتقدم عبد السند يمامة باستقالته من رئاسة الحزب بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، ولكنني رفضت تماما".



ولفت إلى أنه متمسك بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية طبقا للائحة الوفد، وإذا لم يتمكن من ذلك، وإذا أصر عبد السند يمامة على عدم دعوة الجمعية العمومية للوفد؛ سيكون هناك قرار سيتخذه قيادات ورموز الحزب في الوقت المناسب.