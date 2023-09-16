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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الطيب: الأهلي راجع.. وخسارة الزمالك لن تشغلنا

احمد الطيب
احمد الطيب

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي؛ عقب خسارة لقب السوبر الإفريقي أمس أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وهزيمة الزمالك من أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.

وكتب الطيب، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأهلي راجع، لن يشغلنا خسارة الزمالك في ذهاب الكونفدرالية أمام بطل چيبوتي؛ لأنه سيفوز ويتأهل فى مباراة العودة”.

وتابع: "وحتى لو خرج، عادي؛ نظرا لما يمر به الزمالك من ظروف إدارية ومالية طاحنة".

وواصل: "ما يشغلنا الآن هو خسارة الأهلي لبطولة السوبر الإفريقي، وشكله غير المطمئن للمرحلة القادمة، رغم ما تم صرفه، مع الاستقرار المالي والإداري".

واختتم أحمد الطيب تصريحاته: "أملنا كبير في عودة الأهلي للتماسك خلال المرحلة القادمة".

وخسر النادي الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي، أمس؛ عقب الهزيمة من نظيره، اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مدينة الطائف بالسعودية.

بينما خسر فريق الزمالك، اليوم السبت، من نظيره أرتا سولار الجيبوتي، بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32، من بطولة كأس الكونفدرالية.

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