العامود اخترق الأتوبيس.. تفاصيل حادث مروع أمام بوابات حدائق الأهرام.. فيديو وصور

شهد طريق الفيوم امام البوابة الثالثة بحدائق الاهرام حادث مروع اسفر عن اصابة ٣ اشخاص بعد وقوع تصادم بين سيارتين ادى لسقوط عامود انارة ضخم واختراقه اتوبيس نقل عام ما ادى لاحتجاز ركاب بداخله.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم امام محطة وقود شهيرة على طريق الفيوم امام البوابة الثالثة بحدائق الاهرام، انتقلت على الفور قوات الامن مدعمة بسيارات الاسعاف.

وتبين من التحريات حدوث تصادم بين سيارتين واتوبيس نقل عام بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقه ما ادي لاصطدامهم بعامود انارة ضخم وسقوطه واختراقه مقدمة الاتوبيس ما اسفر عن احتجاز السائق وعدد من الركاب.

نجحت جهود قوات الانقاذ بمعاونة من الاهالي في اخراج الركاب والسائق وتبين اصابة ٣ منهم نقلتهم سيارات الاسعاف الى المستشفى لتلقي العلاج.

تولت ادارة مرور الجيزة رفع اثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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