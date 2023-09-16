أناقة وجمال.. إطلالة جديدة لـ سمر يسري بالأبيض والأسود |شاهد

حرصت الإعلامية سمر يسري على مشاركة جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وتألقت سمر بإطلالة أنيقة بتقنية الأبيض والأسود حيث ارتدت قميص جينز أنيقا، كما أنها اختارت لخصلات شعرها الكيرلي تسريحة بسيطة فتركته منسدلًا على كتفيها بانسيابية مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.



وتتميز "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: “سمر والرجال، ليلة سمر،أناوأنا،حفلة 11”، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقةمن جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.