بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تستمتع بإجازتها في الساحل الشمالي

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا أثناء عطلتها الصيفية.

وبدت "ميريهان "، فى الصور بإطلالة صيفية جذابة أمام أحد الشواطئ أثناء قضاء عطلتها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.