فرقة مجاز الخليجية تطرح كليب “هيلاهيه” في عيد ميلادها العاشر

أطلقت الفرقة الخليجية مجاز أجدد أعمالها الموسيقية "هيلاهيه"، بشكل فيديو كليب مصور. وتحتفل مجاز مع جمهورها في الخليج والعالم العربي بمرور عشر سنوات على بداية رحلتها الموسيقية، عبر تدشين انطلاقة فنية جديدة بمشروع ألبوم موسيقي هو الثاني في مسيرتها ويأتي بعد قرابة أربع سنوات من ظهور أول ألبوماتها.



وتخوض مجاز تجربة فنية غير معتادة خلال كليب "هيلاهيه" عبر تقديمه بشكل رسوم متحركة "انيميشن" لشخصيات أبطال الفرقة الأربعة، مع اتكالها على شكل موسيقي الأفرو خليجي بطريقة جديدة تمزج فيها بين الموسيقى الخليجية الأصيلة والإيقاعات الإفريقية الراقصة.



واحتفلت مجاز بإطلاق أول كليبات ألبومها الجديد "هيلاهيه" عبر حفل على مسرح "ذا وير هاوس" في الرياض، تمهيدا لانطلاقها في جولة حفلات موسيقية في مختلف أنحاء العالم العربي، تمر خلالها بين الإمارات والمغرب ومصر خلال الأسابيع المقبلة.



وتستوحي الأغنية موسيقاها من روح موسيقى الجناوة في شمال أفريقيا، وتحاكي حيوية وجماليات موسيقى الأفرو خليجية، مع الاعتماد على كلمة "هيلا هيه" وهي كلمة دارجة عامية ليس لها معنى لغوي لكنها تم تناقلها بين الأجيال البحرينية منذ عقود حتى الآن.



مجاز فرقة موسيقية خليجية سعودية الأصل، بدأت رحلتها عام 2013 كواحدة من أوائل الفرق الشبابية في البحرين وتميزت خلال العامين الماضيين بتقديم لون موسيقى الأفرو خليجي، الذي يجسد روح شبه الجزيرة العربية يمزج بين الموسيقى الشعبية الخليجية والإيقاعات الإفريقية مع لمسات من الروك والجاز ، واشتهرت بـ أولى أغانيها "أوه يا مال" التي أعادت فيها إحياء روح الموسيقى البحرينية التقليدية، تضمنت استخدام الأناشيد وإيقاعات الفن الفجيري.