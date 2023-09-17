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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام سيمنار المرتلين بكنائس حدائق القبة بعنوان إلى الشرق انظروا

ختام سيمنار المرتلين
ختام سيمنار المرتلين بكنائس حدائق القبة

أقيمت على مدى يومي أمس واليوم أعمال سمينار مرتلي الألحان وخدام مدرسة الشمامسة، بكنائس قطاع حدائق القبة والعباسية والوايلي، بعنوان "إلى الشرق انظروا"، بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة والعباسية والوايلي والآباء كهنة القطاع المشرفين، عن مدرسة الشمامسة.

حاضر في السيمينار الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، والدكتور عماد نيروز. 

تضمنت أعمال السيمنار إلى جانب المحاضرات والحوارات التي تلتها، مناقشة موضوعات هامة تخص حياة المرتلين والشمامسة والتأكيد على دورهم في تنظيم الليتورجيا والعبادة من خلال القدوة والعمل الجماعي وروحانية الألحان مع الاهتمام بالأسرة والحياة العائلية للمرتل.

من جهته أكد نيافة الأنبا ميخائيل خلال اللقاء على الحياة الداخلية للمرتل من خلال صلواته وتأملاته وقراءاته، ليكون واعيًا ومدركًا لما يصلي به، مشيرًا إلى أن خدمة الشمامسة يجب أن تكون بالوقار اللائق ببيت الله، وأن الدور الهام للمرتل يشجع الشعب كله على الصلاة بروح واحد بعيدًا عن الفردية. 

وتم الاتفاق على عمل سمينار ربع سنوي يجمع المرتلين وخدام مدرسة الشمامسة في كنائس القطاع.

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