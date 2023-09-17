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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

طبيب بشري يشرع في إنهاء حياة زوجته وأهلها في البدرشين

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة طبيب بشري بالحبس سنتين، لاتهامه بالشروع في التخلص من زوجته والتعدي على 4 من أهلها، واستعراض القوة والسطوة عليهم البدرشين.


 وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم ١٣٦١٣ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز البدرشين والمقيدة برقم ٢٤٤٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "أسامة.ع"  48 سنة- طبيب بشري، في يوم 20 يونيو سنة 2022، استعراض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهم " ابتسام. م"، "مصطفي.م  "، "نجلاء.س "، " محمد.ر"، " محمد.ع"، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادتهم والحاق الأذى المادي والمعنوى والإضرار بممتلكاتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال استخدامه الأسلحة نارية "مسدسان" وذخائرها، على النحو المبين بالتحقيقات.


 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم، شرع في قتل المجني عليه  "مصطفي.م" - عمدا مع سبق الإصرار - بأن عقد العزم وبيت النية، على ذلك إثر خلاف استعر بينه وبين شقيقة المجني عليه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا وأطلق صوبه طلقة بالسلاح النارى، محدثًا ما به من إصابات والثابتة بالتقرير الطبي وتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو مداركته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما أحرز سلاحان ناریان غیر مششخنان مسدسان، بدون ترخيص أحرز ذخائر (إثني عشرة طلقة) مما تستخدم على السلاحين محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها.

 

كما ضرب عمدًا المجني عليهم، "ابتسام.م"، و" نجلاء.س"، و"محمد.ر"، "محمد.ع" فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن اداء اشغالهم الشخصية لمدة تقل عن عشرون يوما.

 

وكشفت المجني عليها خلال التحقيقات أنها حال تواجدها بمسكن والدتها بسبب خلافات بينها وبين زوجها المتهم حضر الأخير اليها وتعدي عليها بالضرب واشهر سلاح ناري مسدس بوجهها وتعدي عليها به فحاولت الهروب منه واستجدت بشقيقها لاغاثتها حتى حضرت والدتها اليها وحاولت رد الاعتداء الواقع عليها فتعدي عليها المتهم ضربًا الي ان حضر شقيقها وتشابك مع المتهم لصد الاعتداء الواقع عليها والدتها الا ان المتهم تعدي عليه ضريًا بالسلاح الناري واطلق عيارا ناريا ثوب شقيقها أصاب ذراعه ثم اتلف محتويات مسكن والدتها الى ان تجمع الأهالي فهرب المتهم بسيارته، وعزي قصد المتهم من التعدي عليها وعلي والدتها الضرب واتلاف محتويات مسكن والدة الضحية.

 

وكشف مجري التحريات في التحقيقات بأن تحرياته السرية حول الواقعة توصلت الى صحة ما قالته المجني عليها وعزي قصد المتهم من ارتكابه الواقعة هو البلطجة واحراز اسلحة نارية وذخائر واطلاق الأعيرة النارية والتعدي بالضرب علي الشهود والشروع في قتل الشاهد الثالث واتلاف منقولات الشاهدة الثانية وسيارة الشاهد الرابع

 

ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية ان سلاح ناري غير مششخن الماسورة محول من محدث صوت على شكل مسدس ماركة ( NAUVA MOLGORA) إيطالي الصنع عيار ٩ وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال سلاح ناري غير مششخن الماسورة محول من محدث صوت على شكل مسدس ماركة (EKOL) تركي الصنع وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال.

 

وعدد (۸) طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 9 مم قصير ومنها السلاح الوارد بالفحص وهي كامله وسليمو وصالحه للاستعمال وتم استهلاك عدد ثلاث طلقات اثناء الفحص عدد (1) طلقات نارية محولة من خرطوشة صوت التي تستخدم على محدثات الصوت المعروفة تجاريا بعيار 9 مم قصير ومنها السلاح الوارد بالفحص عن طريق تثبيت كرية معدنية بمقدمتهم وهي كامله وسليمه وصالحه للاستعمال.

 

وإصابة شقيق المجني عليها بالساعد الأيمن في الأصل ذات طبيعة نارية مفردة حدثت من عيار ناري مفرد وطلق من سلاح نارى مما اصابته بالجبهة والرفق الايسر كانت في الأصل ذات طبيعة قطعيه حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة أيا كان نوعها.

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